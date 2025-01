"Trochę się krępuję". Tusk ogłasza, co wystawi na licytację WOŚP

- To już 33. raz będę grał razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tym razem wystawiamy na licytację wspólne śniadanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - przekazał Donald Tusk w nagraniu w mediach społecznościowych.

Zapowiedział, że "to będzie śniadanie po kaszubsku". Śniadanie ma się zacząć od śledzia po kaszubsku.

- I to co najlepsze chyba na śniadanie racuchy - mówi dalej Tusk. Dodał, że internauci sami muszą sobie wygooglać, jak się nazywają racuchy po kaszubsku, bo "on się trochę krępuje". Na racuchy po kaszubsku mówi się bowiem "ruchanki".