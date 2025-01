Kwaśniewski spotkał się z Dudą. Zdradza, o czym rozmawiali

- To była rozmowa towarzyska. Więc rozmawialiśmy o sporcie, rozmawialiśmy oczywiście o Trumpie - mówił w Radiu Zet Aleksander Kwaśniewski o spotkaniu z Andrzejem Dudą w Davos.

- Zjadłem kolację na zaproszenie pana prezydenta z nim i z jego ludźmi - powiedział. Dodał, że rozmawiając o prezydenturze Trumpa, Andrzej Duda ocenił, że jest on człowiekiem, który będzie się zachowywał dosyć racjonalnie.

- Ja przekonywałem prezydenta, to już była końcówka naszej rozmowy, że życie po życiu istnieje, czyli życie po prezydenturze istnieje. Czego jestem najlepszym dowodem - zdradził.

Na pytanie, kto jest lepszym narciarzem Kwaśniewski czy Duda, gość Bogdana Rymanowskiego powiedział, że "prezydent Duda zdecydowanie". - Nie próbuję konkurować, bo prezydent Duda zaczął narciarstwo od dziecka, ja zacząłem stosunkowo późno. Ja jestem znad morza. On jest z Krakowa. Miał w góry dużo bliżej. A poza tym to hobby kultywuje, jak widzimy, bardzo konsekwentnie. Ale jeśli chodzi o pasję, to tu już byśmy się mogli porównywać - mówił Kwaśniewski.