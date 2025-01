Kwaśniewski nie ma wątpliwości. "Świat czeka rewolucja"

Odniósł się do zapowiedzi o masowych deportacjach z USA. - Wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy i jak rozumiem, wprowadzenie tam wojsk może zahamować falę dopływu imigrantów, To jest dosyć oczywiste - stwierdził były prezydent.

- Sam Trump mówi, że jest 11 milionów nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Akcja, która by pozwoliła ich zlokalizować, zatrzymać, wywieźć, to jest potężna akcja. Nie wyobrażam sobie, żeby była łatwa do przeprowadzenia. A poza tym odnoszę wrażenie, że ci ludzie, którzy są tam nielegalnie, nie przyjmą tego tak zupełnie spokojnie - ocenił Kwaśniewski.