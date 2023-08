Test na chrześcijaństwo [OPINIA]

Sprawdzian naszej relacji do Boga

Prorocy są bowiem zgodni, co do tego, że sprawdzianem naszej relacji do Boga jest nasz stosunek do uchodźców, uciekinierów, potrzebujących pomocy. Jezus wprost mówi, że to, co uczyniliśmy naszym braciom uczyniliśmy Jemu. A kolejni papieże (w tym Jan Paweł II, którego PiS chciało wziąć na sztandary jeszcze kilka lat temu) także wprost podkreślali, jak należy traktować migrantów (także tych nielegalnych).