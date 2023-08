Komorowski o referendum: PiS odgrzewa stare kotlety

Pytany o to, czy Platforma Obywatelska źle podeszła do kwestii wieku emerytalnego, Komorowski stwierdził, że "należało pójść drogą niemiecką". - Niemcy podnieśli wiek emerytalny do 67. roku życia, dziś rozważają dalsze podnoszenie. Zrobili to bez problemów, nikt tego nie oprotestowywał. Była to zasługa długotrwałego procesu konsultacji i przekonywania opinii publicznej, konkretnych grup zawodowych. To skończyło się sukcesem, w przeciwieństwie do Francji - mówił.