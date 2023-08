Kukiz o referendum: obywatel ma święty obowiązek uczestnictwa

"Ataki na referendum są nieuzasadnione"

Kukiz odniósł się też do głosów krytycznych wobec referendum. - Ataki na to, że referendum ma odbywać się w trakcie wyborów, są dla mnie nieuzasadnione, bo jeśli chcemy, żeby referendum w ogóle zostało uznane za ważne, to - wedle obowiązujących przepisów - 50 procent uprawnionych do głosowania musi przyjść do urn, a to jest nie do osiągnięcia w sytuacji innej niż wybory - podkreśla.