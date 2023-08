Referendum, czyli nowa zabawka wyborcza PiS [OPINIA]

72 mln zł kosztowało referendum, którym Bronisław Komorowski chciał ratować swoją kampanię wyborczą. Tegoroczne mogłoby szacunkowo kosztować nawet 100 mln zł. I to - mówiąc szczerze - "nie jest tak dużo", gdy spojrzymy na to, jak ekipa rządząca szasta pieniędzmi. Chociażby organizując w całej Polsce pikniki o programie "800+", by informować Polaków o jego istnieniu. I nie przeszkadza w tym nawet to, że wszyscy o nim wiedzą.