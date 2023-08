Minister Błaszczak walczy z wrogiem. Słownie [OPINIA]

Po trzecie jednak: tak jak przyjmuję, że nic strasznego się nie wydarzyło, tak fatalnie oceniam sposób zarządzania informacją polegający na tym, że przedstawiciele państwa jeszcze nie znają szczegółów, a już zaprzeczają. Nie buduje to zaufania ani do wojska, ani do rządzących polityków. Podobnie było przecież z rakietą, która niepostrzeżenie wleciała do Polski, a wydarzenie doprowadziło do otwartego sporu pomiędzy ministrem Błaszczakiem a żołnierzami.