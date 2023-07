Polityka przedwyborcza, czyli trzy akordy, darcie mordy [OPINIA]

Dziś, jeśli tylko ktoś chce się czegokolwiek dowiedzieć, tych programów nie da się oglądać. To jeden wielki jazgot, zupełnie niezrozumiały dla odbiorców. W potoku wykrzykiwanych słów niekiedy przebija się jedynie "ja panu nie przerywałem" oraz "panie redaktorze, on miał więcej czasu na wypowiedź, więc ja chcę mieć tyle samo". A ja tak siedzę przed tym telewizorem, myślę "to, do cholery jasnej, miej coś istotnego do powiedzenia". I zastanawiam się, po co sobie to robię. Lepiej byłoby wyjść na spacer, ewentualnie pospać do południa.