Pornokonflikt w łonie Prawa i Sprawiedliwości. Wrze na linii Cieszyński-Witek

Chodzi o to, że to posłowie opozycji zdołali wstrzymać procedowanie rządowego projektu ustawy mającej na celu ochronę dzieci przed dostępem do pornografii w internecie. Wygrali głosowanie w sejmowej komisji i zarządzili, że 12 września 2023 r. odbędzie się w sprawie projektu ustawy wysłuchanie publiczne.