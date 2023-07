Prokurator Ziobro przesądził: nie zna sprawy, ale wszystko było w porządku [OPINIA]

Dziennikarz, który rozmawiał z prokuratorem generalnym (Marcin Fijołek), jednak od razu rezolutnie zapytał, czy na pewno wszystkie działania były prawidłowe. Bądź co bądź, kobiecie, która trafiła do szpitala, policja zabrała rzeczy - komputer i telefon. Sąd zaś stwierdził, że policja nie miała prawa tego uczynić, bo kobieta nie popełniła jakiegokolwiek czynu zabronionego ani nawet nie było podstaw, by ją o to podejrzewać.