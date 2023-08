Sójka u steru, czyli oby do października [OPINIA]

Do października

Do wyborów zostały dwa miesiące z okładem – prezydent ogłosił, że odbędą się 15 października. Ministerstwo Zdrowia nie przygotuje już żadnej brawurowej reformy. Nowa minister nie zacznie sypać genialnymi pomysłami z rękawa, dzięki czemu zmniejszą się kolejki do specjalistów, brakujące leki trafią do aptek, a głupi urzędnicy przestaną ujawniać, jakich medykamentów potrzebują nielubiący rządu lekarze.