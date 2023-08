"PiS zamyka się w narożniku". Mocno podsumował pomysł partii Kaczyńskiego

Zauważył, że kwestia migracji to temat "łatwy do ogrania", zwłaszcza jeśli chce się uciekać do demagogii. - Napięcia społeczne to temat nieodłączny od migracji. Gdyby iść tym demagogicznym tokiem myślenia, to powinno się zadać pytanie o politykę wobec Ukrainy i migrację stamtąd. Tylko takie pytania dzieliłyby elektorat PiS wewnątrz - uważa prof. Chwedoruk.