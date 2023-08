Prymat interesu nad moralnością i polityką [OPINIA]

Zacznę od kwestii oczywistych. To, co zrobił minister zdrowia, było absolutnie niedopuszczalne. Ujawnienie tajemnicy lekarskiej, wiedzy dotyczącej przepisywanych i zalecanych leków, jest rzeczą niedopuszczalną. Tajemnica lekarska, by użyć języka religijnego, jest rzeczą świętą, bowiem dotyczy ona fundamentalnej kwestii zaufania do lekarza i systemu opieki zdrowotnej. Argument, że robi się to po to, by chronić dobre imię instytucji albo by uspokoić opinię publiczną jest zaś tak kuriozalny, że aż nie wiadomo, co z nim zrobić.