Młodzi odchodzą od Kościoła. "Kiedyś to był margines"

- Cały proceder wystąpienia z Kościoła to nie jest najprostsza sprawa. Nie jest tak, że apostazji dokonuje się w godzinę. Wymaga to pewnej determinacji. Trudno też powiedzieć, ile osób np. zaczyna ten proces, ale go nie kończy, bo właśnie napotyka na różnego rodzaju przeszkody. A to akt chrztu ciężko znaleźć, a to proboszcz nie do końca to akceptuje i odracza kolejne spotkanie - wyjaśnia dr Kołodziejska.