Kościół nie chce współpracować z komisją ds. pedofilii? "To są sprawy niejasne od lat"

Przewodniczący komisji ds. pedofilii prof. Błażej Kmieciak podczas publikacji pierwszego raportu przekazał, że Kościół nie udostępnia komisji wszystkich wymaganych dokumentów. - Tutaj sytuacja jest bardziej złożona. Mój generalny osąd w tej sprawie się nie zmienia. Kościół rzeczywiście jest bardzo oporny w takiej otwartej współpracy we wszystkich kwestiach związanych z przestępstwami duchownych, zwłaszcza w sprawach nieletnich - komentował w programie "Newsroom WP" dominikanin o. Paweł Gużyński. - Patrząc na ten raport rządowy, zastanawiam się nad dwoma rzeczami. Po pierwsze, jak to jest w tej ukrytej grze pomiędzy Episkopatem a władzą. Bo ten sojusz tronu z ołtarzem jakąś rolę musi odgrywać. To są sprawy niejasne od lat. (...) A po drugie, w jakichś szczegółowych sprawach może być tak, że ujawnienie jakieś informacji narusza przepisy związane z RODO. Być może Kościół nie dostrzega tutaj podstawy prawnej do tego - tłumaczył duchowny. - W Polsce przydałby się wariant chilijski. On by otrzeźwił skutecznie biskupów i sprawiłby, że zmieni się ich perspektywa widzenia. W tym układzie, który mamy w Episkopacie, wciąż dominują tacy, którzy nie dostrzegają wystarczająco wagi problemu i wydaje im się, że to się da przeczekać. Ci, którzy chcieliby rozwiązać problem, są w mniejszości - podkreślał o. Gużyński.