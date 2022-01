"Czasem kulturalne słowa nie padają". Prof. Kmieciak o pracy w komisji ds. pedofilii

- Nie współpracuję z Mikołajem Pawlakiem, niestety. Rzecznik Praw Dziecka jest bardzo ważnym organem konstytucyjnym, który w odróżnieniu od nas posiada uprawnienia do występowania w sprawach prawno-rodzinnych, natomiast my posiadamy uprawnienia do występowania na prawach oskarżyciela posiłkowego. Wydawało nam się, że naturalnym będzie pewnego rodzaju uzupełnienie. Informowaliśmy o jednym bardzo bolesnym doświadczeniu niespełna rok temu. Rzecznik odmówił nam współpracy, pisząc dość mocno, że kompetencje należą do niego i to on będzie podejmować pewne kwestie. Nie ma współpracy, nie ma współdziałania. Czemu tak jest? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie - wskazał szef komisji.