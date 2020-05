Pierwszy efekt filmu Sekielskich. Powołano pierwszego członka państwowej komisji do spraw pedofilii

- Zamierzam stawać po stronie ofiar pedofilii i mam nadzieję, że podobnie będą zachowywać się inni eksperci tej komisji. Przestępstwa seksualne wobec dzieci muszą być jasno i wyraźnie napiętnowane bez względu na to, kim są sprawcy i jaki noszą strój - powiedział WP dr Błażej Kmieciak, pierwszy ekspert powołany do pracy w państwowej komisji do spraw pedofilii.

Protest przeciwko tuszowaniu pedofilii w Kościele. (PAP)