Pierwszy raport komisji ds. pedofilii. Najmłodsze skrzywdzone dziecko miało rok

W sprawach, które badała komisja poszkodowanych zostało 188 dziewczynek i 173 chłopców. Najmłodsze skrzywdzone dziecko miało zaledwie rok, a najstarsze 16 lat. "W 22 przypadkach poszkodowani to osoby w wieku do 3 lat. W 71 zgłoszonych do państwowej komisji sprawach poszkodowani to osoby w wieku od 3 do 10 lat" - czytamy w raporcie.