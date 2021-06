Watykan bada przypadki pedofilii. O. Gużyński: "Polski Kościół doznaje upokorzenia"

O. Paweł Gużyński podkreślił, że "brak uprzedzenia o wizycie może być przejawem braku zaufania do polskich hierarchów, ale nie musi". - Jest to samo w sobie dosyć logiczne posunięcie ze strony kard. Bagnasco. Jeżeli on ma być wiarygodny w swoich działaniach, to musi w ten sposób przyjechać, by tworzyć wrażenie maksymalnej bezstronności w badaniu tej sprawy - powiedział dominikanin.