Zaskoczenie po akcji kierownictwa MZ. "To jest komedia"

Mogłoby się wydawać, że Ministerstwo Zdrowia powinno przede wszystkim dbać o to, żeby system ochrony zdrowia był lepiej dofinansowany. Ale kierownictwo resortu postanowiło wesprzeć leczenie polskich dzieci aukcjami ze swoim udziałem. Ministra Izabela Leszczyna zaprasza do kuchni, gdzie wspólnie ze swoją córką będzie gotować "pyszne i zdrowe dania". 8 osób wraz z rodzinami, które zadeklarują najwyższe wsparcie na WOŚP, będzie mogło wziąć udział w spotkaniu z ministrą.

Ale to nie wszystko. "Uczestnicy warsztatów otrzymają na pamiątkę wyjątkowe fartuchy kuchenne z podobizną Pani Ministry" - czytamy w opisie aukcji. We wtorek przed południem w aukcji licytowało 26 osób, a najwyższa kwota to 2137 zł.