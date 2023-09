Biskup Kaszak musi odejść [OPINIA]

Można oczywiście przyjąć, że biskup ma wyjątkowego pecha, że dostał trudną diecezję, i teraz ponosi tego konsekwencje. Problem polega tylko na tym, że ostatnie wydarzenia są skutkiem jego osobistych zaniedbań. To on mianował rektora, który udał się do dark roomu, to on go nie odwołał, to jego nominatami byli rozpędzeni przez Watykan - a molestujący kleryków - formatorzy, i wreszcie to klerycy z tamtego naboru są bohaterami obecnych skandali. I już tylko to pokazuje, że wszystko, co się wydarzyło, jest efektem działań (lub zaniedbań) obecnego biskupa.