Palenie świątyń wzmacnia status quo [OPINIA]

Jaka odpowiedzialność Watykanu?

Z argumentem, że winne są media dyskutować nie będę, bo jest on na tyle absurdalny, że można zostawić go na boku. To nie media sprowadziły bowiem do mieszkania na plebanii męską prostytutkę, nie media przywiozły duchownym środki na potencję i nawet nie one odmówiły wpuszczenia ratowników medycznych. To zrobili duchowni. Nie media też odpowiadają za fakt, że choć lata mijają i kolejne skandale uderzają w diecezję sosnowiecką, to biskup Kaszak jest nadal biskupem, a Watykan - poza skasowaniem seminarium - niewiele w tej sprawie zrobił. To jest odpowiedzialność Watykanu, a także - w mniejszym stopniu - polskiego Kościoła, że nie rozwiązuje problemów, które w końcu wybuchają.