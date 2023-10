Jesteś rozwiedziony i żyjesz w związku? Oto stanowisko Watykanu

Papież Franciszek o związkach pozamałżeńskich

Papież Franciszek przypomniał natomiast, że jego adhortacja "Amoris laetitia" nawiązuje do nauczania poprzednich papieży. Właśnie oni "uznawali możliwość przystąpienia rozwiedzionych w nowych związkach do Eucharystii", stawiając jednocześnie warunek, że "zobowiążą się do życia w pełnej wstrzemięźliwości, czyli do powstrzymania się od aktów właściwych małżonkom", co proponował św. Jan Paweł II.