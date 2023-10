Abp Gądecki pewny. "Akty homoseksualne sprzeczne z prawem naturalnym"

W tym kontekście hierarcha odwołał się do nauczania Kościoła katolickiego zawartego w Katechizmie Kościoła Katolickiego. - Katechizm mówi, że powinny żyć w całkowitej wstrzemięźliwości seksualnej. Nie jest to jakieś nadzwyczajne wymaganie ze strony Kościoła, gdyż identyczne skierowane jest do młodzieży, która jeszcze nie weszła w związek małżeński, do osób samotnych, wdowców, zakonników i zakonnic, czy duchownych - stwierdził abp Gądecki. Dodał, że "nie jest to droga łatwa, ale - z pomocą łaski Bożej - możliwa".