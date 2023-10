Wagnerowcy wracają na front. Spotkanie Putina to potwierdza

- Biorą udział w działaniach wojennych. W szczególności pochodzą z terenu Białorusi, gdzie znajdowały się ich obozy - powiedział "Ukraińskiej Prawdzie" Ilja Jewłasz, rzecznik Wschodniej Grupy Sił Ukraińskich Sił Zbrojnych. - Ci żołnierze trafiają do różnych jednostek - część z nich jest wysyłana do Afryki, część ponownie podpisuje kontrakty z Ministerstwem Obrony Rosji i uczestniczy na różnych stanowiskach, w szczególności jako instruktorzy. Niektórzy trafiają do regularnych jednostek bojowych - dodaje.