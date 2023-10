Polska w historycznym przeciągu. Nowy rząd nie będzie mieć łatwo [OPINIA]

Krajobraz międzynarodowy to kolejne ogniska konfliktów. Ukraina, Południowy Kaukaz, Izrael, zachodnia Afryka… Wszędzie tam toczą się wojny mające potencjał do tego, by eskalować do rozmiarów konfliktu globalnego. Chiny pod władzą Xi ogłaszają kolejne programy zbrojeniowe, nie ukrywając zamiaru siłowego "zjednoczenia" z Tajwanem. A że pogrążają się w gospodarczym kryzysie, to wcześniejsza opowieść o pokojowym mocarstwie staje się coraz mniej aktualna. Do tego mamy jeszcze Koreę Północną gotową do tego, by wojować z Południem. I na koniec całą gromadę państw rewizjonistycznych od Turcji i Węgier, przez Iran aż po Amerykę Południową, gotowych sięgać po argument siły w lokalnej polityce.