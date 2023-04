Niemiecki kardynał grzmi. "To piąty rozbiór Polski"

Odbierając nagrodę kard. Müller zwrócił uwagę, że choć chrześcijaństwo liczy już ponad 2000 lat, to "dziś stoimy na rozdrożu i trzeba tłumaczyć kwestie duchowe, ideologiczne czy politykę". Według niego "choć Polska rzeczywiście rozumie, czym jest katolicyzm, to jednak ciągle musi walczyć, żeby on mógł w niej przetrwać".