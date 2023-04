"Roztrzaskamy się na ścianie". Hołownia ostrzega

- Równość szans w szkole, u lekarza, w pracy, w biznesie. Dlatego zobowiązaliśmy i podpisaliśmy to krwią, że zrobimy wszystko, żeby polski biznes, polskie mieszkania, samochody na polskich drogach były wspomagane, ogrzewane i napędzane zieloną energią ze słońca i wiatru. A każdy dom był swoją własną elektrownią, bo to tańsze, zdrowsze, bezpieczniejsze niż to, co mamy dzisiaj, bo zarobią na tym zwykle ludzie, a nie napędzane przez partie polityczne państwowe molochy - powiedział Hołownia.