Larum grają [OPINIA]

To już nie jest dzwonek alarmowy. To wyją syreny. Najwyższej rangi generałowie Wojska Polskiego demonstracyjnie podali się do dymisji. W sytuacji globalnego kryzysu Polska ma rozbite i przeżarte aferami MSZ oraz armię skłóconą z politykami i podzieloną wewnętrznie - pisze dla WP były ambasador RP Jerzy Marek Nowakowski.