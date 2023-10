Duda dokonał zmian w wojsku. W tle rezygnacja generałów

- Gratuluję panu generałowi tej nominacji. To jest stanowisko wielce odpowiedzialne. Szef sztabu generalnego to pierwszy żołnierz Rzeczpospolitej. To szczególna sytuacja, w której się obecnie znajdujemy. Wiemy doskonale, że obok naszej granicy, tuż za nią, od półtora roku toczy się wojna wywołana rosyjską agresją. Wiemy o tym, że wspieramy, że było w tym czasie kilka bardzo trudnych momentów. Wiemy, że trzeba mieć nerwy ze stali, wielką odpowiedzialność i w sposób bardzo mądry i rozważny podejmować decyzje - mówił. Podkreślał, że trzeba być jednak też "elastycznym i mądrym".