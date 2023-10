Nieszczęście Armenii [OPINIA]

Rosjanie, którzy w międzyczasie zmusili Armenię do tego, by przystąpiła do sojuszu z nimi, zarabiali na sprzedaży broni obu stronom i oczywiście nie chcieli, by konflikt się zakończył. W efekcie pod naciskiem Moskwy zawarto kolejny rozejm. Do Karabachu wprowadzono rosyjski kontyngent wojskowy, który ma tam pozostawać co najmniej do 2025 roku. A większość ormiańskich zdobyczy przeszła pod władzę Azerbejdżanu. Ponieważ terytoria Armenii i Karabachu są rozdzielone terenami azerskimi, droga z Armenii do stolicy Arcachu - Stepanakertu (Azerowie używają nazwy Chankendi) - miała być kontrolowana przez wojska rosyjskie.