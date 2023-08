Gangsterzy i politycy. Co wyniknie ze śmierci Prigożyna? [OPINIA]

Mając świadomość tego, że wiemy niewiele, a to, co wiemy, jest przefiltrowane przez cały system rosyjskiej dezinformacji, można zaryzykować hipotezę, że Prigożyn został zlikwidowany. Że nastąpiło to na osobisty rozkaz Putina. Że była to z jednej strony zemsta o charakterze mafijnym, a z drugiej element porządkowania zaplecza przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.