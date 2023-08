Jeszcze jedna cegła w murze, czyli BRICS [OPINIA]

Kilka dni po napaści Rosji na Ukrainę, na łamach dziennika "The Times of India" ukazał się komentarz. Autor stwierdzał w nim, że po raz pierwszy wojna zastępcza – bo tak potraktował wojnę w Ukrainie – toczy się w Europie. Dotychczas to Europejczycy toczyli swoje wojny na innych kontynentach. Teraz to mocarstwa pozaeuropejskie wojują w Europie. Znaczenie Europy spada.