Mango niezgody. Chiny wstrzymują import owocu z Tajwanu

Z danych tajwańskich służb celnych wynika, że w pierwszej połowie roku do Chin wysłano około 46 ton tych owoców, co plasuje je na czwartym miejscu pod względem wielkości eksportu. Najwięcej owoców trafiło do Hongkongu - 368 ton, niewiele mniej do Korei Płd., a Japonia zajęła trzecie miejsce, importując 104 tony.