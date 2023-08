Nowa Zelandia: Rosja, Chiny i Iran zagrażają naszemu krajowi

Nowa Zelandia: Chiny grają u nas jak u siebie

Zdaniem agencji nowozelandzkich szpiegów najbardziej jaskrawym przypadkiem działań Pekinu jest ciągłe nękanie chińskich społeczności w Nowej Zelandii. Robią to wysłannicy powiązani z wywiadem rządzącej Partii Komunistycznej w Chinach. SIS podkreśla również, że Chiny robią, co mogą, by wzmocnić swoją pozycję polityczną, gospodarczą i wojskową na Pacyfiku.