Katastrofa samolotu w Rosji. "Zamach zorganizowany przeciwko Putinowi"

Kurczab-Redlich podkreśliła, że było to już po buncie wagnerowców. Według niej "Putin szybko zdał sobie sprawę z tego, że cała akcja Prigożyna nie była przeciwko niemu". - To nie był marsz na Moskwę Putina. To był marsz na Sztab Generalny. Przeciwko ministrowi obrony Szojgu i Gierasimowowi, z którymi od dawna Prigożyn miał 'zadarte' - podkreśliła.