Wybory 2023. Kiedy PiS przedstawi listy wyborcze?

Listy wyborcze PiS 2023. Kiedy zostaną przedstawione? Politycy odpowiadają

Jak wynika z przepisów Kodeksu wyborczego, po zarządzeniu przez prezydenta terminu wyborów na 15 października, na zgłoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej list kandydatów do Sejmu i Senatu, partie mają czas do 6 września.