Marek Suski z PiS jako pierwszy. "Gra o głosy" w WP i Radiu ZET [NA ŻYWO]

"Gra o głosy". Wspólny program WP i Radia ZET

- Ta kampania wystartowała na długo przed jej oficjalnym rozpoczęciem. Powiedziano już o niej, że będzie najważniejsza, wyjątkowa i bezpardonowa. Czy rzeczywiście? Odpowiedzi poznamy dopiero za kilka tygodni. W tym czasie my jako dziennikarze powinniśmy robić to, co w każdej kampanii: sprawdzać słowa polityków, dopytywać i weryfikować ich obietnice - mówi Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski.