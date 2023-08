Wpadka Kaczyńskiego. TVP Info "poprawiło" prezesa

Kiedy przeszedł do omówienia kolejnego pytania, powiedział: - Otóż emerytury zostały wbrew wyrażanej woli społeczeństwa - wszystkie badania na to wskazywały, protestowały związki zawodowe - podwyższone. Podwyższona przez poprzednią władzę. W dniu, w którym była podwyższana, zapowiedziałem z mównicy sejmowej, że jeśli przejmiemy władzę przywrócimy to, co było. I przywróciliśmy - powiedział Jarosław Kaczyński.