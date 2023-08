Mamy potwierdzenie. Kaczyński się wystraszył, dlatego nie będzie pytał

- Jaka była narracja PiS wokół wyroku TK? Mówiono, że nic się nie zmieni, że nie chodzi o to, żeby na lekarzy został wywołany efekt mrożący, albo żeby policja przeszkadzała pracować lekarzom. A jednak z tym efektem mamy do czynienia i widzą to także wyborcy prawicy - komentuje prof. Mieńkowska-Norkiene. - Tylko, że to nie będzie miało żadnego znaczenia, kiedy oni pójdą do urn i będą głosować. Ponieważ nie głosują w oparciu o tego rodzaju kryteria. Prawdopodobnie jest to ta część elektoratu tzw. cynicznego, który głosuje na PiS nie z powodów światopoglądowych, ultrakatolicyzmu i ultrakonserwatyzmu, ale raczej np. ze względu na transfery socjalne.