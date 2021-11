Nieludzkie prawo trzeba zmienić. Mecenas Budzowska dla WP

Z korespondencji pani Izabeli wynika, że lekarze nie chcieli dokonać terminacji ciąży żywej, gdyż obawiali się przepisów ustawy aborcyjnej, i to był najważniejszy aspekt ich planu leczenia pacjentki. Zakładać więc można, że gdyby tych przepisów nie było, to interwencja medyczna zostałaby podjęta. A to już - w tej konkretnej sytuacji - prowadzi do wniosku, że pani Izabela najprawdopodobniej by żyła.