Protest przed komisariatem. Przemówiła Joanna, ludzie zaczęli krzyczeć

- Lekarze się za mną wstawiają, a policja mnie otacza. Wtedy jeszcze nie rozumiałam, jak bardzo to nie jest okej. Ale wyszło oświadczenie sądu w tej sprawie, że policja utrudniała pracę lekarzom. Nie rozumiem dlaczego to wszystko miało miejsce. Ja nie potrzebowałam pomocy ginekologicznej, dzwoniłam do psychiatry. Zawieźli mnie na ginekologię, miałam badanie ginekologiczne. Tam się stała rzecz dla mnie straszna, bo kazali mi po badaniu ginekologicznym rozebrać się do naga, kucać, robić przysiady, kaszleć. Ja nie chciałam tego robić. Pytali o mój telefon. Nie chciałam tego zrobić, ale powiedzieli, że jak nie oddam telefonu, to oni sami go zabiorą - mówiła i stwierdziła, że "tam już nie była człowiekiem". - Ja tam już byłam zaszczutym zwierzęciem - wykrzyczała, niemal płacząc.