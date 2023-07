Ministerstwo zabiera głos ws. pani Joanny. Rozbieżności w komunikatach resortu zdrowia i policji

Kamila Ferenc, pełnomocniczka pani Joanny, poinformowała, że policję wezwała lekarka, do której jej klientka się zgłosiła. Prokuratura oświadczyła, że "obecność funkcjonariuszy wynikała z konieczności asystowania Zespołowi Ratownictwa Medycznego, i że prowadzi śledztwo z artykułów mówiących o pomocy w aborcji i namowie do samobójstwa". Pani Joanna przyznała, że telefon do lekarki mógł brzmieć dramatycznie, ale zapewniała, że nie chce sobie nic zrobić.