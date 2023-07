Interwencja wobec ciężarnej w Krakowie. Jest komunikat policji

Prokuratura prowadzi śledztwo

Policja przekonuje, że materiały dowodowe zostały zabezpieczone w celu ustalenia źródła leków, które brała kobieta. "Bowiem według art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne, kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch" - przekazała policja.