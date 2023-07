Sprawa pani Joanny. Lekarka psychiatrii zabrała głos

W tej sytuacji postanowiła wezwać pogotowie ratunkowe. - Najpierw zachęcałam pacjentkę, by sama to zrobiła, a gdy zorientowałam się, że nie jest w stanie tego zrobić, zapytałam, czy ja mogę zadzwonić pod 112 - wskazała. Lekarka podkreśliła, że pani Joanna zgodziła się, by wezwać pomoc. Dodała też, że nie prosiła dyspozytora o to, by w interwencję włączyli się policjanci.