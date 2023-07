Zmiana w Sejmie. Powiększa się klub PSL

Porozumienie coraz mniejsze

Porozumienie w 2019 roku wprowadziło do Sejmu 18 posłów. Kolejne lata to jednak przede wszystkim wewnętrzne konflikty. Część polityków przeszła do PiS lub ugrupowań wspierających partię rządzącą, jak np. Republikanie Adama Bielana lub Stowarzyszenie OdNowa Marcina Ociepy. W grudniu rezygnację z funkcji lidera partii złożył Jarosław Gowin. Nową przewodniczącą została Magdalena Sroka.