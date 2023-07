Sondaże bezlitosne dla opozycji. "Są wakacje i trzeba myśleć pozytywnie"

- Nasza oferta jest aktualna. PSL in, Hołownia out. Możemy pójść do wyborów razem z ludowcami - mówi nam czołowy polityk Koalicji Obywatelskiej. Jak wynika z sondaży, tzw. demokratyczna opozycja nie może dziś liczyć na większość w Sejmie i wygraną z PiS. Dlatego rozważane są dziś różne scenariusze. Mimo to po stronie KO panuje spokój.