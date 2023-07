Gigantyczna kwota za miecz dla Rydzyka od Sasina i Majewskiego. Znamy szczegóły

Podarunkiem dla o. Tadeusza Rydzyka pochwalił się w mediach społecznościowych Jacek Sasin. Minister aktywów państwowych podkreślił, że to "miecz z czasów Mieszka I". Według zapewnień ma on trafić do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jego pomysłodawcą była Fundacja Lux Veritatis oraz o. Tadeusz Rydzyk.