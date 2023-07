Nagranie "tańca" z Kaczyńskim na Jasnej Górze podbija sieć

Kaczyński w Częstochowie: jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności

Kaczyński podkreślił przemawiając w Częstochowie, że "posłanie Kościoła nie jest posłaniem politycznym". - Odnosi się do tego, co w gruncie rzeczy w naszym życiu najważniejsze, to znaczy do perspektywy zbawienia - zaznaczył prezes PiS.